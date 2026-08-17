Mercato : la nouvelle alternative étonnante du FC Barcelone à Julián Álvarez

Ces dernières heures ont été particulièrement animées du côté de Barcelone. Effectivement, les Blaugranas ont conclu deux arrivées dans la soirée de dimanche. João Cancelo et Rodri sont ainsi attendus dans les prochaines heures à Barcelone pour passer leur visite médicale et signer leur contrat. Le latéral portugais va débarquer libre de tout contrat, alors que le MVP du dernier Mondial va coûter environ 70 millions d’euros, bonus compris, aux Barcelonais.

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De quoi conclure le mercato estival du champion d’Espagne ? Clairement pas, puisque d’autres arrivées sont encore attendues au cours de ces deux semaines de mercato restantes. Effectivement, la presse catalane évoque depuis plusieurs jours la possibilité de faire venir un nouveau visage au poste de défenseur central après le départ de Ronald Araújo pour Liverpool. Puis, il y a ce fameux dossier du numéro 9.

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Un joueur qui ne convainc pas totalement

Le Barça peine à débloquer l’arrivée de Julián Álvarez, avec un Atlético de Madrid qui ne lâche rien, et qui exige des Barcelonais le paiement de sa clause libératoire de 500 millions d’euros s’ils souhaitent le recruter. Ce qui ne va logiquement pas se produire, et qui pousse donc la direction catalane à se tourner vers d’autres pistes. Les noms de Georges Mikautadze (Villarreal), de Luis Suárez (Sporting) ou de Nicolò Tresoldi (Bruges) sont ainsi régulièrement revenus dans les médias catalans ces derniers jours, et voilà qu’El Chiringuito de Jugones en dévoile un nouveau.

Il s’agit de Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois d’Arsenal. Après une saison à 14 buts en 36 rencontres de Premier League, le buteur des Gunners ne fait pas totalement l’unanimité à Londres, et de nombreuses rumeurs de départ ont émergé ces derniers temps. Le FC Barcelone pourrait en profiter, lui qui a coûté environ 70 millions d’euros à Arsenal il y a un an. Tout dépendra vraisemblablement de ce qui se passera avec Julián Álvarez cette semaine. Les dossiers risquent d’ailleurs d’être liés, puisque l’Argentin plaît aussi beaucoup aux Gunners de Mikel Arteta…