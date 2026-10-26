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Ballon d’Or

Ballon d’Or : le communiqué de l’organisation après sa grosse bourde

Par Matthieu Margueritte
1 min.

C’est un événement qui a beaucoup fait parler. Quelques heures avant le début de la cérémonie du Ballon d’Or, le site internet du prestigieux trophée a publié par inadvertance trois articles annonçant les sacres d’Harry Kane, de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal. Face à la polémique, l’organisation a publié un communiqué pour se justifier.

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« Des portraits de certains nommés au Ballon d’Or, préparés par Ballondor.com, ont été publiés en ligne par inadvertance. Ces articles avaient été rédigés à l’avance pour chacun des nommés, dans l’éventualité d’une victoire. Ils ne révèlent en rien le podium, qui demeure, à ce jour, inconnu de tous », indique le texte.

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