Cristian Romero annonce son départ de Tottenham

Sur le départ depuis plusieurs semaines de Tottenham, Cristian Romero (28 ans) a officialisé la nouvelle, ce vendredi. Le défenseur, international argentin (58 sélections) et champion du Monde 2022, est sur le point de rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40 millions d’euros et 15% en cas de future revente pour les Spurs. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur de l’Atalanta a fait ses adieux au club londonien. « Aujourd’hui, je dis au revoir à un endroit qui, pendant cinq saisons, a été bien plus qu’un club. C’était ma maison, mon défi et l’endroit où ma famille et moi avons construit une partie si importante de nos vies. Je pars avec un cœur empli de souvenirs et une immense fierté pour tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. Quand je suis arrivé, j’avais un rêve clair : laisser mon nom dans l’histoire de ce club. Je savais que la seule voie était le travail acharné, le sacrifice et l’accomplissement de quelque chose qui semblait si difficile depuis si longtemps : soulever à nouveau un trophée. Et nous l’avons fait. »

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« Le parcours n’était pas parfait, mais je ne veux pas que cela définisse mon au revoir. Je choisis de me souvenir des moments heureux, des leçons, des personnes qui m’ont soutenu et, par-dessus tout, de l’amour que j’ai reçu pendant ces cinq années. Merci à tous au club qui ont partagé ce parcours avec moi. Entraîneurs, coéquipiers, staff et chaque personne travaillant en coulisses, vous faites tous partie de mon histoire et avez une place dans mon cœur. Et aux fans : merci de m’avoir aimé, respecté et fait me sentir comme l’un des vôtres dès le premier jour. Merci pour chaque étreinte, chaque chant, chaque drapeau, chaque applaudissement et pour avoir toujours été là. Je sais que je n’étais pas parfait, mais une chose me donne la paix : j’ai toujours tout donné. J’ai défendu ce maillot avec fierté et de tout mon cœur. Merci pour tout. Je quitte le club, mais une partie de mon cœur restera toujours ici. J’étais l’un des vôtres. Aujourd’hui, je pars comme l’un des vôtres pour toujours. Avec tout mon amour et mon respect », a indiqué Romero, qui a disputé 124 rencontres depuis août 2022 et qui a remporté une Ligue Europa en 2025.