Passé par Saint-Étienne en 2015, Benoît Assou-Ekotto ne sera finalement resté qu’une seule saison dans le Forez. Sur fonds de désaccords avec sa direction, qui avait privilégié le recrutement de Cheikh M’Bengue à son poste, l’ancien international camerounais avait quitté le club pour rejoindre le FC Metz à l’été 2016. Dans l’émission Lockin sur YouTube, Assou-Ekotto est revenu sur cet épisode et il n’a pas mis de gants au moment d’évoquer son ancien entraîneur Christophe Galtier.

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«Galtier qui a l’air très droit, en fait, il est très en zigzag, il n’est pas dur du tout, c’est une fille facile, il n’a pas de couilles. Son fils agent avait ramené un arrière gauche (à Saint-Étienne, Cheikh M’Bengue), donc à la limite dis-moi : "mon fils a trouvé un arrière gauche, je ne veux plus te prendre", j’aurais dit "cool". Mais eux, ils ont laissé traîner, le président Romeyer, je lui dis "vous êtes une bande de sal.pes." Il me dit "je ne suis pas au courant, on se voit mercredi", je fais "ok cool, dis à Galtier qu’il soit là". Il me dit "il ne peut pas être là", je fais : "bah on décale à jeudi", il dit que "jeudi non plus, il ne peut pas être là". Je fais (au sujet de Galtier) : "t’es une fille facile, tu n’as pas de couilles." Moi, étant entraîneur, jamais de la vie je n’aurais eu peur de dire à un joueur que je ne le prends pas.»