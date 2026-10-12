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Barça : nouveau coup dur pour Alejandro Baldé

Par Allan Brevi
1 min.
Baldé @Maxppp

Alejandro Balde traverse une période délicate au FC Barcelone. Le match contre Getafe, disputé après la trêve internationale, représentait pourtant une occasion de retrouver du temps de jeu, puisque plusieurs joueurs restés en Catalogne ont été titularisés par Hansi Flick. Malgré ce contexte favorable, le latéral gauche n’est pas entré en jeu. Son statut s’est progressivement fragilisé ces derniers mois, au point de se retrouver derrière Gerard Martín, Xavi Espart et João Cancelo dans la hiérarchie à son poste. Depuis le début de la saison, ses apparitions se font rares, avec seulement quelques minutes disputées face au Racing.

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Cette situation relance les interrogations sur l’avenir de l’Espagnol, qui avait choisi de rester au Barça malgré les avertissements de Flick concernant son rôle dans l’effectif. Comme le rapporte AS, le mercato hivernal pourrait désormais devenir un tournant pour le défenseur, dont la situation contractuelle et les relations avec son représentant, Jorge Mendes, avaient déjà alimenté les discussions durant l’été. Un départ cet hiver semble inévitable…

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