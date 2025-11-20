Antoine Griezmann fait une grosse annonce sur son avenir

Antoine Griezmann est sorti du silence. Ce jeudi, le Français s’est longuement confié lors d’un entretien accordé à AS. L’occasion de revenir sur la quête de son 200e but avec les Colchoneros. «Je n’étais pas submergé, mais c’est vrai que ça m’a paru long. Surtout l’année dernière, à la fin de la saison, quand je n’étais pas concentré sur cet objectif (…) À cause de tout ce qui s’était passé en mars, et de mon absence de presque toutes les compétitions, ça a été très dur mentalement. Mais quand j’ai atteint le cap des 200 buts et que je m’en suis rapproché, les buts ont fini par s’enchaîner.» L’attaquant a avoué avoir été affecté mentalement par cette période. «Oui, bien sûr. J’avais tellement d’espoir, tellement de rêves, et mars n’a été bon pour personne. Nous avons perdu la Liga et la Ligue des champions. Mon moral a chuté, ça m’a beaucoup affecté mentalement, et ça a eu un impact sur mon jeu par la suite.»

Mais le natif de Mâcon a repris du poil de la bête. «Au final, on a toujours envie de jouer. Mais je comprends que je dois être professionnel, donner l’exemple à tous mes coéquipiers et prouver à l’entraîneur que je suis toujours prêt à jouer, que j’ai tout ce qu’il faut pour gagner ma place dans le onze de départ. J’ai envie de jouer. Je suis très heureux ici à Madrid, à jouer pour l’Atlético, et je pense que ça se voit cette saison.» Il ne regrette donc pas d’avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 il y a quelques mois. Grizi a dévoilé les raisons de sa décision. «Parce que j’en veux plus. J’ai encore de nombreuses minutes à jouer, l’énergie et le mental pour jouer et devenir un joueur important au sein du club. Je sais que je dois le prouver à tous, et je veux encore plus m’imposer. Quant au statut de légende, on verra dans quelques années.»

Griezmann évoque son avenir

Malgré ses 461 matches et 203 buts, ainsi que le titre de meilleur buteur de l’histoire du club, il estime qu’il n’a pas encore atteint ce statut. «Je n’aime pas trop m’attribuer des titres ou ce genre de choses. J’y réfléchirai plus tard. Pour l’instant, je dois continuer à prouver, jour après jour, que je sais jouer.» Et il a encore de nombreux défis en tête. «Gagner un titre de champion, une Ligue des champions, une coupe… Il reste encore beaucoup à accomplir, et je veux continuer à apporter de la joie aux gens et à mes coéquipiers.» Concernant la Champions League, l’ancien international tricolore est hanté par la finale face au Real Madrid à Milan. «Oui, on y pense toujours. C’est vrai que si j’avais marqué, on n’aurait quand même pas gagné, mais ça aurait donné un coup de pouce à l’équipe à un moment crucial du match, alors qu’on jouait vraiment bien. Malheureusement, ça n’a pas marché.»

Enfin, l’ancien joueur du FC Barcelone a été invité à s’exprimer au sujet de son avenir. «Au final, on en a toujours parlé. Ce sera le cas du jour de mon arrivée jusqu’à mon départ. Mais comme je l’ai dit, je suis très heureux ici. Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j’ai un contrat, je veux le prolonger et continuer à être important.» Le Français est donc très clair. Il veut continuer à Madrid et envisage même d’y rester plus longtemps que prévu. Une annonce importante de la part d’Antoine Griezmann, auteur de 5 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot des Colchoneros.