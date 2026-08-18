Fulham insiste pour Abdelhamid Ait-Boudlal

Fulham n’a pas abandonné la piste Abdelhamid Aït Boudlal. Malgré une première offre des Cottagers refusée par le Stade Rennais, le club londonien continue de discuter avec Rennes pour tenter de trouver un accord pour le défenseur marocain de 20 ans, selon nos informations. De son côté, le joueur qui a disputé 21 rencontres avec les Rennais la saison passée reste intéressé par l’idée de découvrir la Premier League.

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En parallèle, Fulham explore d’autres pistes pour renforcer sa défense. Les Cottagers ont notamment transmis une offre pour Natan, le défenseur brésilien du Betis Séville. Le défenseur de l’OM, Leonardo Balerdi, a aussi été proposé aux Londoniens par l’agence Unique Sports. Autant de dossiers étudiés par Fulham, qui souhaite accélérer son recrutement dans le secteur défensif.