Real Madrid : les plans étonnants de la direction pour le prochain mercato

Une fois encore, le Real Madrid a été très calme lors du dernier mercato hivernal. Il faut dire que même si l’écurie de la capitale espagnole a connu une sacrée épidémie de blessure sur la première partie de saison, les résultats obtenus par les hommes de Carlo Ancelotti ont convaincu la direction du fait qu’il n’était pas nécessaire de recruter. Sans parler du fait qu’historiquement, les Merengues ne sont pas spécialement friands de ce marché des transferts du mois de janvier.

Et pour l’été prochain alors ? Nombreux étaient ceux qui pensaient que l’écurie présidée par Florentino Pérez allait dépenser à tout va lors du prochain mercato, avec des renforts à toutes les lignes à prévoir. Et si on utilise le passé, c’est parce que la réalité serait finalement tout autre, comme on l’apprend dans un article de Relevo publié ce mercredi.

Austérité, le mot d’ordre à Madrid

La direction du Real Madrid a ainsi l’intention d’être très calme lors du mercato estival. Il devrait y avoir très peu d’arrivées, et Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, pourrait bien être le seul renfort estival du Real Madrid. L’autre flanc de la défense pourrait aussi être renforcé - Alphonso Davies était la priorité mais le Canadien a prolongé au Bayern - mais les Merengues ne feront pas de folies, surtout si les résultats sont bons d’ici la fin de la saison. Comprendre : le Real Madrid ne recrutera pas de joueur à prix d’or pour le poste de latéral gauche, ni pour aucune autre position par ailleurs.

Certains évoquaient la possibilité de voir des joueurs débarquer en défense centrale, mais l’explosion de Raul Asencio et le futur retour de Joan Martinez ont convaincu la direction de ne pas recruter, alors qu’au milieu, s’il n’y a pas de départs, le Real Madrid a confiance en son entrejeu actuel. Autant dire que ceux qui s’attendaient à voir des joueurs du calibre de William Saliba ou de Rodri débarquer à Madrid l’été prochain vont être déçus…