Manchester United recrute Karl Darlow

Manchester United renforce le poste de gardien. Les Red Devils ont recruté le Gallois Karl Darlow. Âgé de 35 ans, et après trois ans passés à Leeds, le portier, libre de tout contrat, a signé un bail de deux ans.

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Introducing the newest member of our GK union: @KarlDarlow 🤝🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

« Manchester United a le plaisir d’annoncer que Karl Darlow a rejoint le club, sous réserve de son enregistrement. L’international gallois (15 sélections) a signé un contrat jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation d’un an », peut-on lire dans le communiqué publié par les Red Devils.