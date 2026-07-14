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Manchester United recrute Karl Darlow

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Karl Darlow @Maxppp

Manchester United renforce le poste de gardien. Les Red Devils ont recruté le Gallois Karl Darlow. Âgé de 35 ans, et après trois ans passés à Leeds, le portier, libre de tout contrat, a signé un bail de deux ans.

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« Manchester United a le plaisir d’annoncer que Karl Darlow a rejoint le club, sous réserve de son enregistrement. L’international gallois (15 sélections) a signé un contrat jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation d’un an », peut-on lire dans le communiqué publié par les Red Devils.

Pub. le - MAJ le
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