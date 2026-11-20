Chez les Mayulu, le football est avant tout une histoire de famille. Si Senny, aujourd’hui au Paris Saint-Germain, et son petit frère Emany, au centre de formation de l’Olympique Lyonnais, poursuivent leur progression dans le monde professionnel, ils le doivent en grande partie à leur grand-père Paulin, ancien joueur au Congo. «C’est lui qui nous a mis au football, qui nous a donné la passion de ce sport. Il a commencé avec mon grand frère, on va dire qu’il l’a mis dans le train, et moi, j’ai pris le virus. J’allais au foot comme on va à l’école, c’était mon mode de vie», raconte-t-il au Parisien.

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Aujourd’hui, le milieu parisien mesure le chemin parcouru et n’oublie pas celui qui a contribué à le mener jusqu’au plus haut niveau. Sa première sélection en équipe de France représente ainsi une immense fierté familiale, mais aussi une occasion de lui rendre hommage. « On lui doit tout : toutes ces années à venir nous entraîner alors qu’il sortait du travail. J’ai hâte de pouvoir lui donner le maillot de ma première sélection contre l’Italie. Il est pour lui ! », a-t-il ajouté.