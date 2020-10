Le mercato totalement raté du FC Barcelone

Vous vous souvenez lorsque la presse espagnole annonçait que le FC Barcelone allait recruter Lautaro Martinez et Neymar lors du mercato estival ? On savait rire à l'époque. Pendant des semaines en effet, avant que Lionel Messi ne vienne tout bouleverser en annonçant son désir de départ, le club catalan diffusait d'énormes ambitions via ses canaux habituels. Il fallait préparer la succession de Luis Suarez en recrutant Lautaro Martinez et constituer un nouveau trio d'anthologie. Mais en ce mardi 6 septembre, le constat est sans appel : seuls Miralem Pjanic (dans un échange anormalement chiffré avec la Juventus et Arthur) et Sergiño Dest (pour remplacer Nelson Semedo, vendu à Wolverhampton) sont venus renforcer les rangs blaugranas.

Le Barça pouvait-il espérer mieux ? Le club a perdu la bagatelle de 200 M€ avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Bien loin des objectifs initiaux, la direction s'est attelée à la réduction de la masse salariale, tout en retenant de force Lionel Messi, prêt à quitter le navire. Le Barça voulait un concurrent de taille pour Luis Suarez ? Il l'a finalement poussé vers la sortie. Même sort pour Ivan Rakitic et Arturo Vidal, qui pesaient sur les finances du club. Il fallait trouver de l'argent coûte que coûte pour amortir les pertes au maximum et surtout financer les arrivées, alors que la Ligue espagnole ne pouvait valider les dépenses en raison de la dette abyssale présentée.

Des cas étrangement gérés

Malheureusement, certains indésirables n'ont pas accepté le sort qui leur était réservé. Cela a été le cas de Samuel Umtiti, clairement poussé dehors, et encore une fois d'Ousmane Dembélé. L'ailier français est probablement le meilleur avocat de la Ligue 1 puisque son non-départ du Barça a contribué à retenir Neymar (en 2019) et Depay (en 2020) dans notre championnat. Une nouvelle fois, le Barça a mis la pression. L'année dernière, il l'incluait dans des tentatives d'échange avec le PSG. Cette fois, il était prêt à le céder à Manchester United contre un chèque compris entre 50 et 60 M€, pour financer la suite et fin de son mercato estival. Mais le football n'étant pas (encore) la NBA, les dirigeants sont restés le bec dans l'eau.

Le Barça n'a donc pas pu recruter les deux joueurs qu'il ciblait durant les dernières semaines du mercato, à savoir le défenseur central Eric Garcia et l'attaquant Memphis Depay. Pour ces deux hommes, une offre à 20 M€ suffisait, mais le club catalan en était purement et simplement incapable. Les voilà donc avec des manques dans ces deux secteurs du jeu, même s'il faut bien sûr nuancer le tout. Avec Piqué, Lenglet, Umtiti et Araujo pour 2 places, Ronald Koeman n'est pas démuni, tandis que Griezmann, Messi voire Braithwaite peuvent se partager le rôle d'attaquant axial. Reste que la gestion de ce mercato estival sera encore reprochée à Josep Maria Bartomeu, à l'image de l'ultime vente, celle de Rafinha au PSG. Le Celta Vigo, où il était prêté la saison passée, avait formulé une offre de 13 M€ repoussée en début de mercato, les Azulgranas réclamant 16 M€. Il est finalement parti libre, avec seulement des bonus à hauteur de 3 M€ et un pourcentage de 35 % à la revente.