Chelsea : premier record pour Thomas Tuchel

Vainqueurs de l’Atlético hier soir en Ligue des Champions (2-0), les Blues retrouvent des couleurs depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Stamford Bridge. L’entraîneur allemand, débarqué à Londres à la fin du mois de janvier, n’a toujours pas perdu en 13 rencontres en tant que coach de Chelsea.

Un record dans ce club depuis Luis Felipe Scolari en 2008, qui avait connu une série de 12 rencontres sans défaite. Les joueurs de Thomas Tuchel connaîtront demain leurs adversaires en quart de finale de Ligue des Champions.

13 - @ChelseaFC are unbeaten in their 13 games under Thomas Tuchel in all competitions, the longest ever unbeaten start by a manager for the Blues in the club's history. Methods. #CHEATM pic.twitter.com/uq5EO4GAdB