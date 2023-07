Los Angeles : Riqui Puig fustige l’attitude de Xavi lors de son départ du Barça

Considéré comme l’un des grands espoirs du FC Barcelone, Riqui Puig n’a finalement pas réussi à s’imposer sur la durée. Malgré de bons débuts sous l’ère Ronald Koeman, le milieu de terrain espagnol est tombé en disgrâce lorsque Xavi Hernandez a repris les rênes du Barça. Dans l’impasse, le joueur de 23 ans s’est envolé pour les Etats-Unis afin de s’engager en faveur de Los Angeles, lieu où son ex-formation s’apprête à défier Arsenal en amical. Un an plus tard, l’Espagnol n’a toujours pas digéré l’attitude de son ancien entraîneur au moment où celui-ci lui a fait comprendre qu’il n’avait plus sa place en Catalogne. Lors d’un entretien accordé à As, Riqui Puig a évoqué les circonstances de son départ avec une pointe d’amertume.

« Nous nous sommes assis et c’est lui qui m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi. Avec le président, c’était différent. Il voyait un avenir en moi et voulait que je reste. Je n’ai pas eu de chances, ni les opportunités que je méritais. Xavi ne m’a pas bien traité. Il m’interdisait de m’entraîner au retour des vacances. Il est ami avec ma famille, c’est pourquoi cela m’a beaucoup dérangé. Je ne suis pas de ceux qui vont créer des problèmes au club, rester sans jouer et faire la moue à l’entraînement et aux matchs. C’est ce qui m’a le plus déragé. J’ai donc rapidement pris une décision, changé et trouvé une issue », a regretté Riqui Puig.

