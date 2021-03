Puma dévoile aussi une collection Iconic pour Manchester City, l'AC Milan et le Borussia Dortmund

Collection Iconic de Manchester CIty, Milan, Dortmund et Marseille

Après avoir dévoilé la collection « Iconic » aux couleurs de l'Olympique de Marseille, Puma présente la même collection pour trois de ses plus grosses écuries: Manchester City, l'AC Milan, et le Borussia Dortmund.

L'équipementier allemand revisite une nouvelle fois son classique MCS devenu incontournable pour les fans de hip-hop suite à son essor dans les clubs de nuits américains à la fin des années 1980. Ces modèles MCS sont remis au goût du jour pour la collection Iconic comportant un blouson, un pantalon ainsi qu'un t-shirt qui se dévoilent dans un effet camouflage aux couleurs des Citizens, des Milanais et du BVB.

Dans une démarche éco-responsable, les produits Iconic sont développés en polyester 100% recyclé, ce qui permet à Puma d'affirmer son engagement pour un monde plus responsable et surtout de montrer la compatibilité entre le développement durable et la performance.

La collection Iconic de ces grands clubs est disponible sur le store de Puma. La collection de l'Olympique de Marseille est également disponible sur Foot.fr !

Photos: @SoccerBible