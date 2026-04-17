Chelsea est prêt à vendre Alejandro Garnacho

Est-ce déjà la fin pour l’Argentin à Londres ? Arrivé à Chelsea pour 46 millions d’euros lors du dernier jour du mercato d’été, Alejandro Garnacho (21 ans) traverse une saison compliquée à Stamford Bridge. L’ailier peine à s’imposer, avec des performances irrégulières et un rendement offensif très délicat. Par ailleurs, il n’a inscrit qu’un seul but en Premier League avec les Blues cette saison. Et depuis l’arrivée de Liam Rosenior en janvier, son temps de jeu s’est réduit, avec seulement quatre titularisations en championnat.

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En effet, Pedro Neto s’impose comme le choix prioritaire sur l’aile gauche. Si cette situation prolonge une fin de parcours remplie de turbulences à Manchester United pour l’international argentin, Chelsea serait donc prêt à le vendre comme l’indique The Sun. Ironiquement, United est à la recherche d’un ailier gauche cet été. Garnacho devra faire un choix de carrière important s’il veut briller en Europe. Celui-ci a encore quelques mois pour trancher. Affaire à suivre…