JT Foot Mercato : l’Olympique de Marseille en pleine ébullition

L’OM sur tous les fronts

L’Ajax Amsterdam est bien décidée à recruter Leonardo Balerdi. Selon nos informations, les Ajacides ont préparé une offre avoisinant les 20 M€ ainsi qu’un énorme contrat pour le joueur. Une offre qui devrait rapidement arriver sur le bureau d’un Pablo Longoria qui ne veut pas entendre parler d’un départ. Le joueur, lui, ne semble pas vouloir partir. « Je veux rester ici. J’ai parlé déjà avec mon agent de tout ça, je lui ai dit que je voulais rester ici. Si c’est sûr ? Oui », voilà ce qu’a déclaré le joueur mercredi soir après la victoire de Marseille contre Troyes (2-0). Puis c’est compliqué pour Matteo Guendouzi, qui pourrait quitter le club pour la Premier League, de nombreux clubs du pays de Sa Majesté le suivent de près selon nos informations. Un club en particulier est plus chaud que les autres pour recruter l’ancien joueur d’Arsenal, il s’agit d’Aston Villa. Unai Emery a très récemment échangé avec le milieu de terrain. Le coach espagnol des Villans connaît personnellement l’international tricolore depuis ses débuts en pro à Lorient. Une belle offre pourrait convaincre Pablo Longoria. Ensuite, il y a le casse-tête Pol Lirola. Prêté à Elche, l’Espagnol vit une saison galère et a déjà des envies d’ailleurs. D’après les informations de Sky Sport en Italie, des contacts ont lieu en ce moment même pour casser le prêt du joueur avec le club espagnol, afin qu’il puisse être immédiatement prêté avec une option d’achat, mais cette fois du côté de la Lombardie, à Monza. Elche est évidemment moins chaud car cela l’obligerait à trouver un nouvel élément au poste de défenseur droit. En attendant, l’OM prépare son avenir, déjà avec le récent recrutement en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison de Ruslan Malinovskyi. Il a raconté hier soir être content d’avoir disputé ses premières minutes et de connaître son premier succès avec Marseille. Puis, longtemps écarté par Igor Tudor, Bamba Dieng pourrait prolonger avec les Olympiens. Un rendez-vous est d’ailleurs prévu ces prochains jours entre la direction du club et l’attaquant marseillais pour tenter de renouveler le contrat de l’international sénégalais selon nos informations.

CR7 a vendu son Ballon d’Or

Cristiano Ronaldo a vendu un objet inestimable, son Ballon d’Or 2013 ! Le trophée a été vendu 645 000 € aux enchères par la Fondation Make A Wish, au milliardaire israélien Idan Ofer. Donc, tout cet argent ne va pas tomber dans la poche de CR7 mais va être donné à une association caritative, chargée de soutenir les enfants atteints de maladies graves. Un très beau geste de la part de Ronaldo. Le Daily Mirror rapporte néanmoins qu’il s’agit d’une réplique parfaite et que le trophée original est toujours exposé dans le musée de la star portugaise, à Madère.

Les officiels du jour

Alex Moreno débarque à Aston Villa ! Les Villans ont officialisé l’arrivée du latéral gauche espagnol en provenance du Real Betis. Si les détails du transfert n’ont pas été divulgués, la presse espagnole parle d’un contrat valable jusqu’en juin 2026 et un chèque de 13 M€. Puis Southampton s’est offert le jeune milieu de terrain argentin Carlos Alcaraz, en provenance du Racing Club. Cette pépite, âgée de 20 ans, arrive chez les Saints contre un chèque de 13,5 M€ et signe un contrat de quatre saisons et demie. Pour être bien complet, Giannelli Imbula signe à Tuzlaspor. Libre depuis l’été dernier, le milieu international congolais s’est engagé en faveur de l’actuel 14e de D2 turque. L’ancien joueur de Guingamp et Marseille s’est engagé un an et demi avec le club turc.