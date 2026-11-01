OL : le Sporting veut Fonseca avant mercredi

Le Sporting Portugal ne veut pas perdre de temps pour boucler l’arrivée de Paulo Fonseca. Selon nos informations, un accord verbal a été trouvé avec l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, tandis que les deux clubs finalisent également les derniers détails de leur accord. Les dirigeants lisboètes souhaitent désormais accélérer les discussions pour permettre au technicien portugais de prendre ses nouvelles fonctions le plus rapidement possible.

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Comprendriez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL pour le Sporting ? OUI : c'est son club de cœur, un rêve d'enfance pour lui NON : c'est une trahison totale envers Lyon, il ne peut pas faire ça Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’objectif est clair pour le Sporting, qui espère pouvoir compter sur Fonseca dès mercredi, à l’occasion du déplacement face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. En parallèle, le club portugais a annoncé la résiliation du contrat de Rui Borges, dont le départ a été officialisé. Les derniers détails doivent encore être réglés, mais les Leões font tout pour que leur nouvel entraîneur puisse déjà prendre place sur le banc lors de cette prochaine échéance européenne.