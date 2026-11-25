Près d’un an après la finale controversée de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) a enfin été connue et a donné la victoire au Sénégal. Interrogé sur ce verdict défavorable aux Lions de l’Atlas, Sofyan Amrabat a évoqué la décision avec beaucoup de recul. « Honnêtement, ça fait presque un an. C’est une situation très particulière et inhabituelle. Tout le monde a vu ce qui s’est passé en finale. Ne pas l’emporter sur le coup, l’obtenir finalement, et devoir y renoncer à nouveau… oui, c’est une situation étrange », a confié le milieu de terrain de l’Ajax, avant de poursuivre. « J’avais déjà ressenti ça la dernière fois, quand on a finalement gagné. C’est une situation très étrange. Quand on remporte une finale, on a envie de fêter ça avec le public. On n’a pas pu le faire. C’était très différent et très bizarre. Ils ont pris leur décision. Malheureusement pour nous. Il faut passer à autre chose, et j’espère qu’à l’avenir, on pourra enfin gagner le titre sur le terrain. »

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Au-delà de la déception sportive, l’international marocain regrette surtout les conséquences de cette interminable affaire sur l’image du football africain, qui connaît pourtant un développement important ces dernières années. « Non, c’est tout simplement inacceptable. Qu’un an après, on débatte encore de qui détient ou non cette coupe, c’est une véritable injustice. Cela jette une ombre sur un tournoi qui, par ailleurs, était fantastique. C’est vraiment dommage. Mais on ne peut rien y changer. Il faut aller de l’avant et essayer de gagner à nouveau », a conclu Sofyan Amrabat, qui espère désormais tourner la page et décrocher un titre avec les Lions de l’Atlas.