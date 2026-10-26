Ballon d’Or : pourquoi la soirée est organisée à Londres

La cérémonie du Ballon d’or 2026 se déroulera ce lundi soir au London Palladium, dans le quartier de Soho, à Londres. Après six éditions organisées au Théâtre du Châtelet, à Paris, le prestigieux trophée quitte temporairement la capitale française. Un choix qui n’a rien à voir avec les chances de sacre de Harry Kane, l’un des favoris de cette édition, mais qui répond à deux raisons précises.

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En effet, France Football souhaite notamment célébrer les 70 ans du premier Ballon d’or remporté par Stanley Matthew, en 1956. L’organisation met également en avant la dimension internationale prise par l’événement, désormais organisé conjointement avec l’UEFA. Si ce déménagement est présenté comme temporaire, le magazine n’exclut pas de renouveler l’expérience à l’étranger dans les prochaines années.