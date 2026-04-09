Liverpool : Konaté évoque le report de PSG-Lens

Ce mercredi soir, le PSG n’a pas tremblé face à Liverpool en s’imposant aisément 2-0. Peu inquiétés, les Parisiens ont fait mal à la défense des Reds. Titulaire, Ibrahim Konaté a tenté de sortir du lot mais il a été en difficulté tout comme le reste de son équipe. Au micro de CBS, l’international français a évoqué la performance de son équipe et notamment le report PSG-Lens qui va permettre aux Parisiens d’arriver frais à Anfield alors que Liverpool affrontera Fulham.

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«Je suis toujours content de venir à Paris car c’est ma ville. Avec le résultat du soir, je ne suis pas content. On a un match à Anfield et tout peut arriver chez nous. On doit être prêt pour ce week-end et penser au match du PSG. C’est comme la saison dernière, ils ont une des meilleures équipes du monde et ils l’ont montré aujourd’hui. C’était dur de trouver des solutions pour nous, c’est le travail du coach de savoir ce qu’on va changer pour être mieux à Anfield. Le report de PSG-Lens ? C’était déjà le cas la saison dernière quand on les a affrontés en 8es de finale, j’aimerais que ce soit le cas en Premier League. C’est complètement différent. Je suis content pour eux, la Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futur.»