Ligue des Champions : le PSG, le RC Lens et le LOSC connaissent leur calendrier

Le calendrier de la nouvelle phase de Ligue des Champions est désormais connu. Après un tirage au sort qui avait réservé des fortunes diverses aux trois représentants français, le PSG, Lens et le LOSC connaissent précisément l’ordre de leurs huit rendez-vous européens. Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain a hérité d’un programme particulièrement relevé avec la réception du FC Barcelone et de l’AS Roma, ainsi que les déplacements à Manchester City et Aston Villa. Les Parisiens devront également se méfier de Villarreal, Galatasaray, Côme et du Slovan Bratislava. De son côté, Lens, placé dans le chapeau 4, n’a clairement pas été épargné avec deux affiches XXL à Bollaert face à Manchester City et à Anfield contre Liverpool. Le Sporting CP, le RB Leipzig, le Club Bruges, Bodo/Glimt, le Slavia Prague et Côme complètent le parcours des Sang et Or, qui s’apprêtent à vivre une campagne européenne particulièrement exigeante.

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Le LOSC apparaît comme le mieux loti sur le papier, même si les Dogues devront, eux aussi, composer avec deux cadors européens. Lille recevra le Bayern Munich et se déplacera à Londres pour défier Arsenal, deux rencontres qui constitueront forcément les principaux temps forts de sa phase de ligue. Pour le reste, les Nordistes affronteront l’AS Roma, le Real Betis, Bodo/Glimt, Galatasaray, Stuttgart et le Slovan Bratislava, avec l’ambition légitime de figurer parmi les 24 premiers et de poursuivre leur aventure européenne au printemps. Désormais, place au terrain avec une première journée programmée les 8, 9 et 10 septembre, avant une dernière levée prévue le 27 janvier. Les trois clubs français connaissent donc leur feuille de route et vont pouvoir commencer à se projeter sur les grandes soirées qui les attendent.

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Paris commence tranquille, déplacement piège pour Lens, choc pour les débuts de Lille

Le Paris Saint-Germain débutera sa campagne européenne à domicile le 9 septembre avec la réception du Slovan Bratislava, une entrée en matière a priori abordable pour le double tenant du titre. Les choses vont rapidement se corser pour les hommes de Luis Enrique, qui se déplaceront à l’Etihad Stadium le 14 octobre afin d’y défier Manchester City, avant de retrouver le Parc des Princes le 20 octobre pour une affiche de gala face au FC Barcelone. Après cette première séquence particulièrement relevée, le PSG prendra la direction de l’Espagne le 3 novembre pour affronter Villarreal, avant de retrouver son public le 25 novembre contre l’AS Roma. Le calendrier offrira ensuite un nouveau déplacement délicat en Angleterre, avec Aston Villa au programme le 8 décembre. Les deux dernières journées auront lieu en janvier, avec un voyage en Italie sur la pelouse de Côme le 20 janvier, puis la réception de Galatasaray au Parc des Princes le 27 janvier pour conclure cette phase de ligue. Un parcours dense pour les Parisiens, qui auront rapidement l’occasion de mesurer leurs ambitions face à plusieurs références européennes.

Du côté du RC Lens, les Sang et Or vont immédiatement être plongés dans le grand bain avec un déplacement à Prague pour affronter le Slavia le 10 septembre. Les Lensois enchaîneront ensuite avec leur première soirée européenne à Bollaert le 13 octobre, face au Sporting CP, avant de se rendre en Belgique huit jours plus tard pour défier le Club Bruges. Le 4 novembre, les hommes de Pierre Sage retrouveront leur public contre Côme, avant un déplacement particulièrement intéressant en Allemagne sur la pelouse du RB Leipzig le 24 novembre. Lens accueillera ensuite Bodo/Glimt le 9 décembre dans un Bollaert qui devrait une nouvelle fois vivre une grande soirée européenne. Le sprint final s’annonce toutefois spectaculaire puisque les Artésiens recevront Manchester City le 20 janvier 2027, avant de terminer leur phase de ligue par un déplacement à Anfield face à Liverpool le 27 janvier. Avec deux monuments du football anglais au programme lors des deux dernières journées, les Sang et Or auront droit à une fin de parcours particulièrement corsée et potentiellement décisive dans la course aux places qualificatives.

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Et enfin, le LOSC lancera sa campagne le 8 septembre avec la réception du Real Betis, une première rencontre à domicile qui permettra aux Dogues de prendre rapidement leurs marques dans cette nouvelle formule. Le premier déplacement de prestige arrivera dès le 13 octobre avec un voyage à Londres pour affronter Arsenal, avant une nouvelle soirée au stade Pierre-Mauroy le 21 octobre contre Galatasaray. Lille retrouvera ensuite la Norvège le 3 novembre pour défier Bodo/Glimt, puis accueillera le Bayern Munich le 25 novembre pour l’une des affiches majeures de sa phase de ligue. Le calendrier proposera ensuite un déplacement en Allemagne le 9 décembre, sur la pelouse de Stuttgart, avant deux dernières rencontres particulièrement importantes en janvier. Les Nordistes recevront d’abord le Slovan Bratislava le 19 janvier, avant de conclure leur parcours par un déplacement à Rome face à l’AS Roma le 27 janvier. Avec Arsenal et le Bayern comme principaux obstacles sur le papier, mais également plusieurs adversaires à leur portée, le LOSC disposera d’un calendrier qui peut lui permettre de croire sérieusement à une qualification pour la suite de la compétition.

Retrouvez l’ensemble du calendrier détaillé ici