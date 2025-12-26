Menu Rechercher
Ligue 1

L’OM réagit au décès de Jean-Louis Gasset

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jean-Louis Gasset @Maxppp

C’est la triste nouvelle du jour. Jean-Louis Gasset nous a quittés ce vendredi, à l’âge de 72 ans. Figure emblématique du football tricolore, le technicien français avait accepté de venir jouer les pompiers de service à l’Olympique de Marseille en février 2024, après le limogeage de Gennaro Gattuso. Cet après-midi, le club phocéen a rendu hommage à son ancien entraîneur.

Olympique de Marseille
L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport.

À Marseille, il a su apporter son calme, son sens de l’équilibre et son regard avisé. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait derrière lui l’image d’un homme juste, à l’écoute, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors.

L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.

Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM.
