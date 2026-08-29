Les Rangers foncent sur Lenny Joseph

Auteur d’une grosse saison avec Ferencvaros l’an passé (16 buts, 10 passes décisives), Lenny Joseph est courtisé. Selon nos informations, les Rangers apprécient sérieusement le profil de l’attaquant de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2028. Le club hongrois n’entend pas brader son serial buteur, et attend au moins 6 millions d’euros pour le libérer. D’autres clubs restent également à l’affût.

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Arrivé à Ferencvaros il y a un an en provenance de Grenoble, Joseph s’est vite imposé comme l’un des meilleurs joueurs d’Hongrie. Devenu international haïtien en juin, il avait participé à la Coupe du Monde avec les Grenadiers et avait marqué lors de sa première sélection face à la Nouvelle-Zélande en juin (4-0). La saison dernière, le joueur passé par le PSG, Montferrand, Boulogne-sur-Mer ou encore Metz, avait découvert la Coupe d’Europe. Il avait inscrit 2 buts en tour préliminaire de la Ligue des Champions, puis 2 en Ligue Europa. Cette saison encore, il en a marqué 4 en tour préliminaire de Ligue Europa.