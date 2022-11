CdM 2022, Portugal : Cristiano Ronaldo estime avoir marqué contre l'Uruguay

La suite après cette publicité

Depuis hier soir et la victoire du Portugal aux dépens de l'Uruguay (2-0) au Stade Lusail, il existe un petit imbroglio autour de l'identité du premier buteur portugais. Certains pensent que c'est Bruno Fernandes et d'autres Ronaldo. En tout cas, le principal intéressé aurait avancé à Piers Morgan, le journaliste anglais avec qui il a réalisé l'interview explosive ayant conduit à son départ de Manchester United, qu'il pensait avoir touché le ballon.

Alexi Lalas, ancien joueur et aujourd'hui consultant pour Fox Soccer pendant cet évènement, a déclaré : « j'étais avec Piers Morgan et il a dit que Cristiano lui avait envoyé un texto depuis le vestiaire, disant qu'il croyait que le ballon avait touché sa tête. Alors, qui sait. » La FIFA a accordé ce but à Fernandes, laissant CR7 à huit réalisations en cinq participations en Coupe du Monde.