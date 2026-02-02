SPL : l’avenir de Benzema conditionne les dossiers Kanté et En-Nesyri

Plusieurs dossiers majeurs du mercato sont aujourd’hui étroitement imbriqués selon nos informations, à commencer par ceux de Karim Benzema, N’Golo Kanté et Youssef En-Nesyri. L’avenir de ces trois internationaux dépend d’un véritable effet domino, dont le point de départ est clairement identifié : le transfert définitif de Karim Benzema à Al-Hilal. Tant que cette opération n’est pas totalement finalisée, les autres mouvements restent en suspens. En parallèle, Youssef En-Nesyri a fait savoir qu’il souhaitait rejoindre Al-Ittihad, tandis que N’Golo Kanté se montre de son côté ouvert à un départ vers Fenerbahçe.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos dernières informations, Karim Benzema et Al-Hilal ont trouvé un accord sur un contrat de six mois afin de terminer la saison ensemble. Pour autant, le dossier est loin d’être bouclé. Les discussions portent désormais sur un nouveau contrat à plus long terme, l’attaquant français poussant pour obtenir une prolongation. Salaire et durée du futur engagement restent à définir, et les négociations se poursuivent. Une chose est toutefois actée : l’avenir de Benzema semble désormais s’écrire loin d’Al-Ittihad.