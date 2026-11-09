Équipe de France : le staff de Zinédine Zidane connaît déjà de grandes tensions !

L’heure est déjà aux retrouvailles pour les Bleus. Après une première trêve internationale de septembre particulièrement mouvementée, sur le terrain comme en coulisses, Zinédine Zidane retrouve ses hommes pour un deuxième rassemblement à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur avait lancé son mandat avec un bilan sportif plutôt positif, marqué par trois victoires et un match nul. Mais cette rentrée avait également laissé apparaître plusieurs dysfonctionnements dans l’organisation de la délégation tricolore. Deux mois plus tard, le technicien français entend poursuivre la construction de son groupe et installer progressivement ses méthodes. Avec plusieurs nouveaux visages convoqués, dont les surprises Pablo Pagis et Saël Kumbedi, cette nouvelle parenthèse internationale doit aussi permettre de consolider les premiers acquis.

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Le calendrier ne laisse d’ailleurs que peu de place à l’improvisation. Les internationaux ont rejoint Clairefontaine ce lundi pour préparer leurs deux prochaines échéances, avec une première confrontation face à l’Italie jeudi soir. Les Bleus auront ensuite un second rendez-vous à négocier contre la Belgique avant de refermer cette trêve de novembre. Un programme plus court que celui de septembre qui avait nécessité une importante organisation logistique autour des déplacements et des rencontres. Cette fois, Zidane et ses collaborateurs espèrent pouvoir se concentrer pleinement sur le travail sportif et la préparation de leurs deux matches. Mais derrière les sourires affichés à Clairefontaine et l’image d’une sélection qui avance, les coulisses de l’équipe de France sont loin d’être aussi sereines. Le quotidien L’Équipe révèle justement que les premiers mois de l’ère Zidane ont déjà été marqués par plusieurs couacs organisationnels et des tensions en interne.

Une altercation au sein du staff

Le premier rassemblement avait laissé quelques traces. L’épisode des chaussettes en Belgique avait coûté 10 000 euros d’amende à la Fédération française de football après un retard au coup d’envoi provoqué par des straps de mauvaise couleur. D’autres scènes avaient également fait désordre. Kylian Mbappé s’était retrouvé seul avec le fanion turc à la main après l’entrée des équipes, Michael Olise avait dû retirer une soucoupe d’échauffement oubliée sur la pelouse après les hymnes face à l’Italie et Zinédine Zidane avait même manqué le début de la Marseillaise à Izmit. Des erreurs parfois anecdotiques, mais qui témoignent de certaines lacunes dans la préparation de la délégation. Et les problèmes ne se seraient pas limités à ces maladresses visibles devant les caméras. Selon les informations de L’Équipe, un intendant arrivé chez les A à la rentrée est actuellement en arrêt maladie après avoir vécu plusieurs moments de tension avec un collègue. Il s’agit de Bastien Geray, qui avait été promu après avoir travaillé avec les Espoirs. Kamel Lahlouh, dont la nomination à l’intendance aurait été favorisée par sa proximité avec Fabien Barthez, aurait eu une altercation sérieuse avec Bastien Geray durant le premier rassemblement.

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Toujours d’après les indiscrétions de L’Équipe, ce dernier aurait alerté sa hiérarchie, expliquant que son collègue était prêt à en venir aux mains avec lui. Malgré cette remontée, ses responsables, avec Éric Latronico en première ligne, n’auraient pas pris de mesures pour régler la situation. Bastien Geray aurait alors eu le sentiment que sa hiérarchie refusait d’intervenir, par crainte de se mettre à dos certains membres de l’entourage de Zinédine Zidane. Peu après, il a été placé en arrêt de travail. Pour ce rassemblement de novembre, il sera remplacé par Julien Memeteau, ancien intendant des Espoirs. Un épisode qui soulève de sérieuses questions sur le fonctionnement de l’intendance et la gestion humaine au sein de la délégation tricolore. D’autant que les difficultés ne s’arrêtent pas là. La FFF a également diffusé en interne une offre pour recruter un adjoint au team manager Laurent George, tandis que le poste d’officier de sécurité doit être réorganisé après la mise en examen de Mohamed Sanhadji. Derrière l’image prestigieuse de l’équipe de France et les exigences d’une sélection de premier plan, les conditions de travail de certains salariés interrogent désormais sérieusement. Et cette nouvelle trêve pourrait bien servir de révélateur sur la capacité de la Fédération à remettre de l’ordre dans sa propre maison.