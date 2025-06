D2 espagnole : le club de Gérard Piqué promu !

Quelle belle histoire est en train de vivre l’Andorra FC. Racheté par Gérard Piqué fin 2018, le club fondé en 1942 est parvenu à retrouver le football professionnel espagnol ce samedi soir. Quatrièmes du groupe 1 de Primera Federación, l’équivalent de notre National, « Els Tricolors » ont écarté Ponferradina de leur chemin lors des barrages. Après avoir concédé le match nul sur sa pelouse dimanche dernier (1-1), l’équipe coachée par Beto Company, nommé numéro un en janvier et qui était assistant depuis juillet 2024, a battu son adversaire lors de la seconde manche (1-0), et obtenu son ticket pour l’échelon supérieur : la deuxième division. Elle a notamment pu compter sur le soutien de ses supporters, qui ont pu se déplacer grâce à un geste de leur club.

C’est un retour rapide pour la petite écurie, qui évolue dans l’Estadi Nacional, une enceinte d’un peu plus de 3 000 places. Depuis sa cession à Gérard Piqué, elle avait déjà réussi à se hisser dans l’antichambre de la Liga en 2022. 7e à l’issue du premier exercice, la principauté s’était écroulée lors du second, prenant l’ascenseur vers l’étage inférieur. C’est désormais une nouvelle chance qui s’offre à elle, avec peut-être, des rêves encore plus grands, et assurément plus d’expérience.