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Coupe du Monde

CdM 2026 : la frappe de Messi chronométrée à près de 110 km/h contre l’Algérie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-0 Algérie
winamax
1 1.52 N 4.10 2 6.00 bonus 100€

Selon les données issues de la technologie Connected Ball intégrée au ballon officiel adidas Trionda de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a signé un triplé historique face à l’Algérie, lui permettant de devenir seul meilleur buteur de l’histoire de la compétition. La technologie embarquée a permis de détailler la précision et la puissance de ses trois réalisations, toutes inscrites avec des caractéristiques de vitesse et d’effets mesurées en temps réel.

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Son premier but, déclenché à 21 mètres, a atteint 109,4 km/h avec un effet de 16,8 rotations par seconde. Le deuxième, conclu à bout portant (8,7 m), a été frappé à 71,2 km/h, avant un troisième but décisif à 17,5 mètres (106,9 km/h) scellant le triplé. Messi entre un peu plus dans la légende sur ce que la marque aux trois bandes présente comme sa sixième Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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