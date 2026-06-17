CdM 2026 : la frappe de Messi chronométrée à près de 110 km/h contre l’Algérie
Selon les données issues de la technologie Connected Ball intégrée au ballon officiel adidas Trionda de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a signé un triplé historique face à l’Algérie, lui permettant de devenir seul meilleur buteur de l’histoire de la compétition. La technologie embarquée a permis de détailler la précision et la puissance de ses trois réalisations, toutes inscrites avec des caractéristiques de vitesse et d’effets mesurées en temps réel.
🚀 109,4 km/h ! C'est la vitesse maximale flashée pour le premier but de Léo Messi 🇦🇷 face à l'Algérie ! 🫢— Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026
Son 3e but a atteint lui une vitesse maximale de 106,9 km/h. ⏫
C'est ce que révèle les données de la Connected Ball Technology du ballon officiel adidas #Trionda.… pic.twitter.com/azl3Cyjhcc
Son premier but, déclenché à 21 mètres, a atteint 109,4 km/h avec un effet de 16,8 rotations par seconde. Le deuxième, conclu à bout portant (8,7 m), a été frappé à 71,2 km/h, avant un troisième but décisif à 17,5 mètres (106,9 km/h) scellant le triplé. Messi entre un peu plus dans la légende sur ce que la marque aux trois bandes présente comme sa sixième Coupe du Monde.
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