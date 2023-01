Monaco : ça bouge pour Willem Geubbels

Très proche du départ l’été dernier, Willem Geubbels, prêté à Nantes la saison passée, était finalement resté du côté de Monaco. Revenu à 100 % depuis quelques mois, l’ancien international U19 tricolore piaffe d’impatience à l’idée de retrouver les pelouses vertes.

Forcément, un départ de l’attaquant de 21 ans est plus que jamais envisagé dès cet hiver, lui qui se trouve en fin de contrat en juin prochain. Et selon nos informations, cela commence à bouger autour de lui. Des clubs des Pays-Bas, de Belgique et de Suisse sont intéressés à l’idée de le recruter. Un club dont le nom n’a pas filtré tiendrait même un accord avec le club du Rocher… À suivre.

