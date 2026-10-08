Ligue 1
Le Mans : Bourabaa forfait contre le PSG
1 min.
@Maxppp
Avec 6 points en 5 journées et des prestations encourageantes, Le Mans peut se féliciter de son bon retour dans l’élite. Parmi ses hommes forts, on trouve la révélation Adil Bourabaa, devenu international algérien durant cette trêve internationale. Avec trois buts et deux passes décisives, le milieu offensif s’est imposé comme un élément fort de son équipe.
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Malheureusement, il ne jouera pas face au PSG samedi soir au Parc des Princes. Selon nos informations, il devrait être indisponible plusieurs semaines et des examens complémentaires sont programmés aujourd’hui pour déterminer de manière plus précise la nature de sa blessure à la cheville.
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