Bayern : la réaction d’Harry Kane

Auteur de l’ouverture du score sur penalty, Harry Kane a été l’un des 22 acteurs de cette magnifique demi-finale aller de Ligue des Champions. Et si le Bayern Munich s’est incliné 5-4 face au Paris Saint-Germain, l’attaquant anglais du club bavarois garde plus que jamais espoir pour le match retour.

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« On a vu deux équipes de haut niveau en attaque et en contre-attaque. Dans l’ensemble, si l’on regarde leurs buts, le penalty était sévère, mais nous aurions pu tuer le match plus tôt. Nous nous sommes battus et nous nous sommes accrochés, et nous sommes de retour dans la course. J’ai trouvé que la défense avait été incroyable, même s’il y a eu neuf buts. Parfois, ce sont les attaquants qui s’imposent, mais la ligne arrière a été exceptionnelle aujourd’hui. On a toujours l’impression qu’il y a des choses à améliorer. On est au meilleur de notre forme quand on est intenses et physiques. Tout dépendra de qui saura saisir sa chance la semaine prochaine. Avec le public derrière nous, on espère que cela nous permettra de nous qualifier », a-t-il déclaré au micro d’Amazon.