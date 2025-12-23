Le FC Barcelone a déjà choisi sa première recrue de 2026

Hansi Flick n’est pas mécontent. Le début de la trêve hivernale va permettre à ses joueurs de souffler après un enchaînement considérable de rencontres. Après le match face à Villarreal, remporté sur le score de 2 à 0, le coach du FC Barcelone a expliqué à la presse : « je pense que nous avons surmonté beaucoup d’obstacles cette année. Le plus important, c’est la façon dont l’équipe s’entraîne. Chacun donne le maximum. Cela se voit à l’entraînement. Nous avons besoin de repos et de fêter Noël en famille. Je pense à ceux qui ne sont pas là. Joyeux Noël.»

Au pied de son sapin, l’Allemand serait heureux de retrouver un nouveau défenseur central, pour une livraison prévue lors du mercato d’hiver. « La blessure de Christensen est une triste nouvelle. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Il a très bien joué en Coupe du Roi. Je parlerai à Deco demain (lundi).» Flick, qui a perdu Christensen pour environ 4 mois, a indiqué qu’il allait échanger avec son directeur sportif concernant le recrutement d’un défenseur. Ce sera la grande priorité de ce mercato pour les Catalans, qui compte aussi sur le retour prochain de Ronald Araujo.

Deco a désigné son choix n°1

Comme toujours, ils ne pourront pas faire des folies. D’autant que Marca a rappelé hier que «le club dépasse toujours le plafond du fair-play financier, ce qui limite sa capacité à effectuer des transferts.» Le FCB doit donc faire des coups à moindre coût. Le club espagnol a ainsi déjà plusieurs noms en tête. Selon Sport, Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) et Pau Torres (Aston Villa) sont suivis et appréciés en interne. Mais la priorité de Deco se trouve ailleurs. Du côté de Crystal Palace.

Sport assure que l’architecte du mercato barcelonais a pour cible n°1 Marc Guéhi. L’Anglais arrive en fin de contrat l’été prochain chez les Eagles. Ces derniers, notamment l’entraîneur Oliver Glasner, ne sont pas pour un départ cet hiver. Mais le joueur de 25 ans peut discuter dès cet hiver avec le club de son choix. Le Barça, qui doit jouer des coudes avec le Bayern Munich, Liverpool, le Real Madrid et Manchester City, ne compte pas lâcher l’affaire. D’autant que le club a des manques dans ce secteur de jeu. Affaire à suivre…