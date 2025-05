Aleksander Ceferin massacre les stades italiens

Ce soir, l’Inter accueille le FC Barcelone à San Siro dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. L’ambiance promet d’être chaude dans l’antre nerazzurro. Cependant, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, n’a pas été tendre avec les stades italiens dans un entretien accordé à Libero.

« Les infrastructures italiennes liées au football sont une honte. L’Italie est l’un des plus grands pays en termes de football, avec des Coupes du Monde, des Championnats d’Europe et des Ligues des Champions remportés. Mais en même temps, par rapport aux autres grands pays de football, vous avez de loin les pires infrastructures. Pour être honnête, j’en ai un peu assez de ces discussions italiennes sur les stades, parce qu’elles restent toujours des discussions. J’espère que l’Italie fera quelque chose pour les stades, les clubs ont besoin de l’aide du gouvernement et des institutions. Les particuliers doivent investir. Il est temps de faire quelque chose, car les stades sont terribles. » Pour rappel, l’UEFA a retiré à Milan l’organisation de la finale de la C1 en 2027.