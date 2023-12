Serie A : la Juve bute sur le Genoa et manque l’occasion de passer leader

La Juve rate le coche. En cas de victoire face au Genoa ce vendredi, le club de la Vieille Dame avait la possibilité de s’assurer la première place de Serie A, du moins jusqu’à dimanche et le choc entre l’Inter et la Lazio (20h45). Il n’en sera rien puisque les Piémontais ont été accrochés par des Rossoblù coriaces et solides (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Juventus 37 16 14 11 4 1 24 10 14 Genoa 16 16 -5 4 4 8 16 21

Si Federico Chiesa avait lancé les hostilités sur penalty (28e, 0-1), Albert Gudmundsson a riposté dès le retour des vestiaires pour égaliser (48e, 1-1). Habitués aux buts tardifs ces dernières semaines, les joueurs d’Alberto Gilardino ont cette fois réussi à tenir le score pour repartir avec un point. Au classement, le Genoa est 14e, tandis que la Juve reste dauphin de l’Inter.