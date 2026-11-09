Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Le Paris FC annonce son nouveau président

Par Aurélien Macedo
1 min.
Antoine Arnault Paris FC @Maxppp

Changement de gouvernance à la tête du Paris FC. Alors qu’il était président du club depuis 2012 et son arrivée à la tête du club, Pierre Ferracci passe la main. Après avoir vendu la formation francilienne il y a deux ans à la famille Arnault, le dirigeant de 74 ans avait négocié le maintien de ses fonctions de président pour deux ans. Il vient de démissionner ce lundi lors du conseil d’administration du Paris FC.

La suite après cette publicité
Paris FC
Antoine Arnault nommé président du Paris FC.

Le conseil d’administration du Paris FC a élu ce lundi 9 novembre Antoine Arnault à la présidence du club. Il succède à Pierre Ferracci, après près de 20 ans d’engagement au service du Paris FC.

Une nouvelle étape dans la continuité du projet et des ambitions du Paris FC.

🔗
Voir sur X

Antoine Arnault a été élu pour lui succéder tandis que Jean-Marc Gallot a été nommé président délégué. «C’est un honneur et une fierté de succéder, au nom de ma famille, à Pierre Ferracci. Il aura été l’artisan infatigable du projet Paris FC pendant près de 20 ans. Depuis 2 ans, et la reprise du Paris FC par Agache, nous avons posé les fondations d’un club d’avenir, qui souhaite avancer pas à pas, méthodiquement, sereinement […] C’est dans la continuité de ces 2 années passées à transformer le club pour lui permettre d’être un acteur important du football français et européen que je souhaite établir les bases de ma présidence», a annoncé Antoine Arnault dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier