Le Paris FC annonce son nouveau président
Changement de gouvernance à la tête du Paris FC. Alors qu’il était président du club depuis 2012 et son arrivée à la tête du club, Pierre Ferracci passe la main. Après avoir vendu la formation francilienne il y a deux ans à la famille Arnault, le dirigeant de 74 ans avait négocié le maintien de ses fonctions de président pour deux ans. Il vient de démissionner ce lundi lors du conseil d’administration du Paris FC.
Le conseil d’administration du Paris FC a élu ce lundi 9 novembre Antoine Arnault à la présidence du club. Il succède à Pierre Ferracci, après près de 20 ans d’engagement au service du Paris FC.
Une nouvelle étape dans la continuité du projet et des ambitions du Paris FC.
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Antoine Arnault a été élu pour lui succéder tandis que Jean-Marc Gallot a été nommé président délégué. «C’est un honneur et une fierté de succéder, au nom de ma famille, à Pierre Ferracci. Il aura été l’artisan infatigable du projet Paris FC pendant près de 20 ans. Depuis 2 ans, et la reprise du Paris FC par Agache, nous avons posé les fondations d’un club d’avenir, qui souhaite avancer pas à pas, méthodiquement, sereinement […] C’est dans la continuité de ces 2 années passées à transformer le club pour lui permettre d’être un acteur important du football français et européen que je souhaite établir les bases de ma présidence», a annoncé Antoine Arnault dans un communiqué.
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