Le PSG, le Barça et le Real Madrid veulent chiper un crack à Manchester City

Âgé de bientôt 17 ans, Cavan Sullivan s’impose comme la plus grande promesse du football américain. Le jeune milieu de terrain de Philadelphie Union brille par une progression fulgurante en MLS, illustrée par ses 7 buts et 5 passes décisives en 24 matches. Professionnel depuis ses 14 ans, Sullivan gravit les échelons depuis et joue régulièrement depuis ses 15 ans. Cette saison, ses performances exceptionnelles lui ont d’ailleurs ouvert les portes de la sélection des États-Unis, sous la houlette de Mauricio Pochettino.

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Ce samedi, Sullivan a même eu le privilège de célébrer sa première titularisation face au Pérou. Polyvalent et capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque ainsi qu’au milieu de terrain, le jeune talent impressionne par sa maturité technique et son impact statistique à un tel âge. En MLS, le natif de Philadelphie a même figuré à plusieurs reprises dans l’équipe-type de la semaine aux côtés de Lionel Messi. Son potentiel hors norme ainsi que la dimension marketing qu’il incarne outre-Atlantique font de lui un profil extrêmement convoité par les cadors européens, alors qu’il s’apprête à passer un cap majeur dans sa jeune carrière.

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Manchester City pourrait se faire piquer Cavan Sullivan

Initialement promis au City Football Group dans le cadre d’un préaccord prévoyant sa venue à Manchester City à ses 18 ans en 2028, son avenir est désormais totalement relancé. En effet, comme le rapporte Sport, le verdict tombé face aux 115 charges et les sanctions planant sur le club anglais jettent un flou juridique sur l’opération. L’agent du joueur, Dan Segal, a lui-même été l’auteur d’une sortie qui laisse la porte ouverte à d’autres courtisans : «Manchester City est l’un des plus grands clubs du monde. Ce qu’ils ont bâti restera à jamais gravé dans l’histoire. Il est vrai qu’il existe un accord préliminaire avec eux concernant Sullivan, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous espérons qu’ils parviendront à régler tout cela de la meilleure façon possible.»

Cette incertitude profite directement au FC Barcelone ainsi qu’au PSG, qui suivent de très près l’évolution du joueur et restent à l’affût pour détourner la pépite américaine selon le média catalan. Alors que le Real Madrid surveille également la situation, le Barça et le club parisien voient là une opportunité en or d’attirer l’un des talents les plus prometteurs de sa génération si le contrat avec le City Football Group venait à être caduc. Une volonté de recruter les plus grandes pépites du monde qui se confirme pour le PSG, également lié à des rumeurs menant à JJ Gabriel, un autre prospect de 15 ans et qui est très convoité.