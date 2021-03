Pep Guardiola estime que Manchester City n’a jamais été aussi fort

La suite après cette publicité

Cette saison, Manchester City marche véritablement sur l’eau et encore plus depuis quelques mois maintenant. Les chiffres de la saison des Citizens sont fous. Depuis la trêve internationale de novembre, City a remporté 34 de ses 39 matches. Une performance exceptionnelle surtout avec un calendrier surchargé où l’équipe de Pep Guardiola (50 ans) joue tous les trois jours. Pour le technicien espagnol, le club n’avait pas été aussi fort depuis très longtemps.

« Nous avons joué 39 matches, nous en avons gagné 34, nous avons fait deux nuls, nous en avons perdu trois, dont un à Porto, alors que nous étions déjà qualifiés. En cette période hivernale, quatre mois, en jouant tous les trois jours, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots pour exprimer cela, et dans cette période, après un match, nous ne pouvons même pas profiter parce que trois jours plus tard, il y en a un autre. Il ne s'agit pas seulement de tactique et de compétences, mais aussi de mental, d'être prêt à chaque match. Ce que nous avons fait est plus que remarquable, c'est incroyable. C'est l'une des plus grandes réussites que nous ayons faites ensemble depuis très longtemps », a-t-il souligné après la victoire de son équipe contre Everton.