Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Premier League : Pascal Gross élu joueur du mois à 35 ans

Par Sasha Nahon
1 min.
Pascal Groß @Maxppp

À 35 ans, Pascal Gross continue de briller au plus haut niveau. Le milieu de terrain de Brighton est élu joueur du mois de septembre en Premier League, une distinction qu’il décroche pour la première fois de sa carrière. L’Allemand a cumulé cinq contributions offensives sur la période, avec deux buts et trois passes décisives. Il s’est notamment illustré avec un but et deux passes lors du succès 5-0 contre Coventry City, avant de marquer face à Arsenal puis d’offrir une passe décisive à Chema Andrés lors de la victoire 3-0 contre le champion en titre.

La suite après cette publicité

À 35 ans et trois mois, Gross devient le sixième joueur le plus âgé à recevoir cette récompense en Premier League. Seuls Stuart Pearce, Teddy Sheringham, Cristiano Ronaldo, Gianfranco Zola et Paul Scholes avaient été sacrés à un âge plus avancé. Pour décrocher le trophée de septembre, le joueur de Brighton a notamment devancé son coéquipier Charalampos Kostoulas, Alexander Isak, Kevin Schade, Antoine Semenyo ou encore Jeremy Jacquet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Brighton
Pascal Groß

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Brighton Logo Brighton
Pascal Groß Pascal Groß
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier