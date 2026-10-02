Premier League : Pascal Gross élu joueur du mois à 35 ans

À 35 ans, Pascal Gross continue de briller au plus haut niveau. Le milieu de terrain de Brighton est élu joueur du mois de septembre en Premier League, une distinction qu’il décroche pour la première fois de sa carrière. L’Allemand a cumulé cinq contributions offensives sur la période, avec deux buts et trois passes décisives. Il s’est notamment illustré avec un but et deux passes lors du succès 5-0 contre Coventry City, avant de marquer face à Arsenal puis d’offrir une passe décisive à Chema Andrés lors de la victoire 3-0 contre le champion en titre.

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Pascal Gross has been crowned Premier League Player of the Month! 👑🏆 pic.twitter.com/TStnnF4Dfb — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) October 2, 2026

À 35 ans et trois mois, Gross devient le sixième joueur le plus âgé à recevoir cette récompense en Premier League. Seuls Stuart Pearce, Teddy Sheringham, Cristiano Ronaldo, Gianfranco Zola et Paul Scholes avaient été sacrés à un âge plus avancé. Pour décrocher le trophée de septembre, le joueur de Brighton a notamment devancé son coéquipier Charalampos Kostoulas, Alexander Isak, Kevin Schade, Antoine Semenyo ou encore Jeremy Jacquet.