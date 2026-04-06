AS Rome : Gasperini envoie un avertissement à ses concurrents pour la Ligue des Champions

La capitale italienne est en train de vaciller ! En effet, l’AS Rome de Gian Piero Gasperini a reçu une gifle de la part de l’Inter Milan hier soir en Serie A (5-2). Les visiteurs n’ont rien pu faire à Guiseppe Meazza et se placent désormais à la 6e position au classement. Présent en conférence de presse après la rencontre, le coach de 68 ans a analysé avec lucidité la lourde défaite, reconnaissant la supériorité de son adversaire. « Après le 3-1, le match s’est terminé et il faut donner du crédit à l’Inter. Perdre à Milan, ça peut arriver, mais certainement pas de cette manière » a-t-il indiqué aux médias.

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Malgré une réaction après avoir été menés, ses joueurs n’ont pas su maintenir leurs efforts en seconde période. Cette défaite, ô combien amère, complique la course à la Ligue des champions. Cependant, l’entraîneur refuse d’abandonner. « Un objectif difficile ? Il l’est pour nous, pour Côme, la Juventus et l’Atalanta : il reste sept matchs pour nous et huit pour les autres, nous sommes un peu en retard, mais nous ferons tout pour revenir ». Si ses concurrents sont encore déterminés, l’avertissement de Gasperini est clair.