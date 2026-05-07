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Ligue 1

Lorient : Pablo Pagis ouvre grand la porte à deux clubs de Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp

Sensation de cette saison de Ligue 1 avec Lorient, Pablo Pagis devrait changer d’air cet été. Le joueur de 23 ans, auteur de 10 buts et 3 passes décisives dans l’élite, a annoncé son souhait de s’offrir un nouveau challenge dans sa carrière, lui qui reste lié aux Merlus jusqu’en 2027. «Franchir un nouveau pallier ? Oui, je pense que c’est le moment», a-t-il confié dans un entretien accordé à Ouest-France.

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«Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail», poursuit celui qui donnera sa préférence à la Ligue 1. «Dans ma jeune carrière, je n’ai jamais franchi trop de paliers d’un coup. Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes. Après, s’il y a des clubs étrangers de haut de tableau.» Au cours de cet entretien, Pagis a également ouvert la porte au Stade Rennais et à Lens. «Quel type de projet ? Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. On verra bien. J’essaie de ne pas trop y penser, cela prend de l’énergie. J’ai envie de kiffer avec les collègues cette fin de saison incroyable, historique.»

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