Malick Fofana dévoile les coulisses de son été agité avec l’OL

C’était l’un des dossiers brûlants de l’été en Ligue 1. Proche de la relégation administrative en Ligue 2 cet été, l’OL a été sauvé en appel par la DNCG. Un maintien dans l’élite valable après plusieurs promesses dont celles de vendre pour un peu plus de 100 millions d’euros cet été. En ce sens, les dirigeants rhodaniens se sont activés pour vendre leurs joueurs les plus onéreux. En ce sens, Malick Fofana a rapidement été dans le sillon des comptables qui gravitent autour de la direction rhodanienne. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions la saison passée, le jeune ailier belge de 20 ans était valorisé à hauteur de 40 millions d’euros par sa direction.

Un montant résiduel pour un talent de cette caste et qui a attisé les convoitises de nombreux cadors du Vieux Continent. Ainsi, le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea et d’autres grands clubs européens se sont intéressés à l’ancien de La Gantoise. Finalement, la seule offre qui est arrivée sur le bureau du board lyonnais est venue d’Everton en août. Même si les 40 millions d’euros proposés par les Toffees ont trouvé grâce aux yeux de la direction lyonnaise, le natif d’Alost n’a pas souhaité donner suite à cet intérêt. Désireux de continuer à Lyon, Fofana n’envisageait qu’un départ vers un top club européen lors de cet été.

Malick Fofana veut encore progresser à l’OL

Époustouflant en ce début de saison avec un but et une passe décisive en trois matches, le numéro 11 rhodanien a prouvé qu’il était capable de passer un autre cap entre Rhône et Saône. Sélectionné avec la Belgique de Rudi Garcia, le feu follet de 20 ans a été titularisé et a marqué en toute fin de match face au Liechtenstein ce jeudi (0-6). Un match plein qui pourrait clairement rebattre les cartes dans la hiérarchie établie en attaque chez les Diables Rouges. Interrogé par le média local HBVL, l’attaquant lyonnais a expliqué ne pas se poser de questions à ce sujet : «moi, l’étoile montante des Diables Rouges ? Bon, je suis quelqu’un de normal et je reste calme. Je ne me concentre pas non plus sur les médias, je fais juste ce que j’aime : dribbler et marquer».

Forcément relancé sur son drôle d’été du côté de Lyon, Fofana a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à rester à Lyon, malgré sa confirmation des intérêts de Chelsea et Liverpool : «il y a eu de l’intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret. J’ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu’il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j’ai encore des progrès à faire.» Amoureux du football et visiblement de l’OL, Malick Fofana va donc continuer d’enchanter la Ligue 1 cette saison avant, peut-être, un départ l’été prochain, au moment où ses "progrès" désirés auront été atteints.