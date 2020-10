Liga : Bilbao surprend Séville en fin de match

On dispute la 8e journée de Liga en Espagne ce weekend. A San Mamés, l'Athletic de Bilbao recevait le Séville FC pour une rencontre entre deux équipes engluées en deuxième partie de tableau. Seizième, Bilbao avait débuté la saison par 4 défaites et 2 succès. En face, les Sévillans n'avaient eux disputé que 5 matches et restaient sur un match nul et deux défaites. Il fallait réagir de part et d'autre. Et ce sont les Andalous qui trouvaient la faille les premiers, lorsque Lucas Ocampos adressait un centre en retrait devant le but pour Youssef En-Nesyri, qui trompait la vigilance d'Unai Simon avec l'aide du malheureux Yeray Alvarez (0-1, 9e).

Mais alors que les Sévillans dominaient les débats, dans un match heurté (9 cartons jaunes), les Basques parvenaient miraculeusement à inverser la tendance. Iker Muniain égalisait sur un corner dévié de la tête par Mikel Vesga (1-1, 76e). A quatre minutes du terme, Gaïzka Garitano faisait entrer Oihan Sancet, qui sur son premier ballon - une passe d'Iñaki Williams - trompait la vigilance de Diego Carlos et Bono pour donner un avantage définitif aux Leones (2-1, 86e). Un hold-up au vu de la physionomie du match. Bilbao grimpe à la 10e place, alors que Séville, 14e, enchaîne un quatrième revers en championnat !