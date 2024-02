FC Barcelone : Deco fait le point sur le mercato

S’exprimant dans un long entretien pour La Vanguardia, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est revenu sur les questions mercato. Il a tout d’abord évoqué la situation de Joao Cancelo et Joao Félix respectivement prêtés par Manchester City et l’Atlético de Madrid : «Cancelo est notre arrière droit spécifique et a beaucoup contribué. João Félix a très bien commencé et nous a donné des points. Cela dépendra de beaucoup de choses, car ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres, mais nous allons essayer (de les garder).»

Il a également évoqué le mercato estival en estimant qu’il ne faudra pas s’attendre à un grand chamboulement au sein de l’effectif : «l’idée est de ne vendre personne et d’incorporer un ou deux acteurs. Nos jeunes seront plus fort dans une année et l’effectif deviendra de plus en plus équilibré. Si nous sommes obligés de vendre, nous essaierons de le faire sans toucher au cœur de l’équipe.»