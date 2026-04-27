LdC, PSG : Willian Pacho lance le choc face au Bayern

Ce mardi soir, le PSG a rendez-vous avec l’Europe. Dans le cadre des demi-finales aller de la mythique Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique affronteront le Bayern Munich, déjà champion de Bundesliga, au Parc des Princes. L’occasion pour Willian Pacho de donner son avis sur l’adversaire au micro de PSG TV : « nous les avons déjà affrontés, mais chaque match est différent. Je pense donc que nous devons bien nous préparer, avoir la même idée, avoir confiance en nous, garder notre style. C’est ce qui nous a amené ici. Il faudra bien nous préparer pour ces deux matches qui nous attendent. Il faut toujours croire en soi, croire en son idée, croire en sa méthode de travail, et ensuite bien se préparer mentalement et avoir une concentration maximale, parce que ce sont des matches où les détails font la différence. »

La suite après cette publicité

Le défenseur gaucher a également évoqué sa complémentarité avec Marquinhos, avec qui il forme l’une des charnières centrales les plus solides du monde. « Marqui est une personne incroyable. Je crois que je l’ai dit dès mon arrivée. J’ai toujours eu ce soutien, principalement de sa part, dès mon premier jour, ainsi que cette confiance. C’est quelqu’un de grand sur le plan humain. Il est aussi très prompt à vous dire les choses… il ne se retient pas ! Je pense que c’est ce qui m’a aussi permis de pouvoir l’aider, ainsi que la défense de Paris, en ayant une idée claire de la manière dont je peux le faire. Je pense que c’est là que vous pouvez apporter une très bonne contribution et toujours contribuer à l’équipe, comme il le fait depuis de nombreuses années. » Le PSG semble ainsi prêt à affronter l’ogre bavarois.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.