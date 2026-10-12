Le président du Bayern a tranché entre Kane et Olise

Dans une interview accordée à Bild, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a été questionné sur le Ballon d’Or. Alors que les différentes stars de la planète football sont actuellement en campagne pour rafler cette prestigieuse récompense, le boss des Bavarois a lui fait son choix.

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«Michael Olise et Harry méritent tous les deux le Ballon d’Or mais je le donnerais à Harry Kane. Michael Olise a encore de nombreuses années devant lui pour gagner le Ballon d’Or», a ainsi déclaré le dirigeant munichois. Une sortie qui devrait faire plaisir à l’ancien joueur de Tottenham. Un peu moins à l’international français…