OM : O’Riley et Vermeeren pourraient déjà quitter le club

Tout va très vite du côté de l’Olympique de Marseille. Et sur le mercato, c’est souvent le cas ces dernières années. Selon nos informations, 6 mois après leur arrivée en prêt, les deux milieux de terrain Matt O’Riley et Arthur Vermeeren pourraient bien quitter le club avant la fin du mercato hivernal, ce lundi soir.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 20 ans, Arthur Vermeeren a connu des hauts et des bas sous les couleurs de l’OM. Son profil avait plusieurs fois été très utile dans le système de Roberto De Zerbi. Et certains supporters marseillais espéraient le voir plus souvent ces derniers matches. Même son de cloche pour Matt O’Riley qui a disputé 25 matches avec l’OM pour 6 passes décisives. Prêté par Brighton, le Danois pourrait donc déjà retourner en Premier League.