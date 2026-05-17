Le sale geste de Cristiano Ronaldo en finale de Ligue des Champions asiatique 2

La frustration était immense pour Cristiano Ronaldo après la défaite d’Al Nassr face au Gamba Osaka en finale de Ligue des Champions asiatique 2. Battus sur la plus petite des marges (0-1), les Saoudiens ont laissé filer un titre important au terme d’une rencontre très compliquée pour le Portugais, quasiment invisible offensivement. Mais plus encore que la défaite, c’est l’attitude de CR7 après le coup de sifflet final qui a fait énormément réagir. Visiblement très agacé, l’ancien joueur du Real Madrid a quitté immédiatement la pelouse pour rejoindre les vestiaires, sans assister à la cérémonie protocolaire.

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En effet, Cristiano Ronaldo n’est même pas resté pour recevoir sa médaille de finaliste avec ses coéquipiers, un geste qui a rapidement alimenté les critiques sur les réseaux sociaux. Pendant que João Félix et Jorge Jesus représentaient le club lors de la remise des récompenses, le quintuple Ballon d’Or avait déjà quitté le stade, totalement abattu après cette immense désillusion. Une scène marquante pour celui qui espérait encore ajouter un trophée continental à son immense palmarès, alors qu’il continue de courir après le cap symbolique des 1000 buts en carrière.