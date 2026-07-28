Real Madrid : Franco Mastantuono veut retourner à River Plate !

Après une première saison délicate au Real Madrid, Franco Mastantuono (18 ans) ne semble pas rentrer dans les plans de José Mourinho pour la saison à venir. Candidat à un départ de la Casa Blanca, le milieu offensif argentin va être envoyé en prêt. Selon The Athletic, l’ancien joueur de River Plate privilégie un retour dans son club formateur en cas de départ.

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Des sources au sein du club merengue indiquent qu’une rencontre entre ses agents et les dirigeants du Real Madrid est prévue cette semaine avant qu’une décision ne soit définitivement entérinée. Arrivé contre 60 millions d’euros l’été dernier, Franco Mastantuono a disputé 35 rencontres avec les Merengues, inscrivant seulement trois réalisations, débutant d’abord son aventure en tant que titulaire sur l’aile droite avec Xabi Alonso, avant de perdre peu à peu sa place dans le onze au fil de la saison.