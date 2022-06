Championnat National U19 : le FC Nantes dispose de l'AS Monaco en finale

La belle année 2022 se confirme au FC Nantes. Après le sacre de l'équipe première en Coupe de France, les Canaris de moins de 19 ans ont quant à eux remporté le Championnat National de leur catégorie après s'être imposés à Saint-Quentin en finale face à l'AS Monaco (3-2).

L'exclusion de Couto facilitait le travail aux joueurs habillés en jaune, qui marquaient deux buts grâce à Mahamoud (23e) et Dangabo (24e), suivis dans la foulée de la réduction monégasque de Coulibaly (24e). Fortun creusait l'avantage pour les Nantais (74e) et offrait la victoire aux siens malgré le doublé de Coulibaly en fin de match (87e). Le FCN remporte son premier Championnat U19 depuis 1991 et jouera en Youth League la saison prochaine.