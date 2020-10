Chelsea : Frank Lampard s'explique pour Petr Cech

Après avoir raccroché les crampons au mois de mai 2019, le portier tchèque a ensuite rejoint Chelsea le mois qui suivait pour ainsi jouer un rôle au sein de l’encadrement, notamment celui de conseiller technique et de conseiller à la performance. Mais alors qu’il a aujourd’hui 38 ans, l’ancien portier des Blues pourrait de nouveau faire son apparition sur les pelouses de Premier League cette saison après avoir été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour évoluer en PL. Si cette décision n’a été prise que par précaution, cela a en tout cas fait le bonheur du coach de Chelsea Frank Lampard qui l'a fait savoir dans les colonnes du quotidien anglais The Times ce mercredi.

«Petr s'entraîne avec les gardiens de but depuis un petit moment maintenant. Nous savons que cette année ne ressemble à aucune autre à cause du Covid-19 et de ce que cela pourrait entraîner, donc c’était très facile, Petr fait toujours son travail mais il est là, si nous avons besoin de lui», a ainsi déclaré l’ancien coéquipier du gardien tchèque.